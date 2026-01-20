Secondo i dati Agcom sui primi nove mesi del 2025, il Tg1 si conferma il telegiornale più seguito in Italia, sia a pranzo sia in prima serata. Tuttavia, si osserva un calo generale degli ascolti televisivi, mentre le piattaforme di streaming a pagamento registrano una crescita selettiva. Questi trend evidenziano un cambiamento nelle preferenze di consumo dei media nel paese.

Nei primi nove mesi del 2025 il Tg1 si conferma il telegiornale più seguito in Italia sia a pranzo sia in prima serata, mentre l’ Agcom registra un calo complessivo degli ascolti televisivi e una crescita selettiva delle piattaforme di streaming a pagamento. È quanto emerge dall’ Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità, aggiornato al terzo trimestre 2025. Telegiornali: Tg1 primo a pranzo e alle 20. Sala di regia del Tg3 (Imagoeconomica). Nella fascia delle 13.30 il Tg1 supera i 3 milioni di spettatori, con una crescita dell’1 per cento su base annua. Seguono il Tg5 delle 13.00 con oltre 2,6 milioni di telespettatori (-2,9 per cento), il TgR delle 14. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dati Agcom sui primi nove mesi del 2025: tg più visti, ascolti e streaming

Leggi anche: Editoria, cala del 7,1% la vendita di quotidiani nei primi sei mesi del 2025: i dati dell’Agcom

Il Tg1 si conferma il più amato dagli italiani: salgono gli ascolti nei primi nove mesi del 2025Nel corso dei primi nove mesi del 2025, il Tg1 si conferma il telegiornale più seguito dagli italiani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Agcom contro Cloudflare: cronaca di una sanzione da 14 milioni di euro; Siti pirata, cosa succede dopo la maxi multa dell'Agcom. L'esperto: Il sistema dei blocchi è migliorabile ma va rispettato; Con la multa a Cloudflare Piracy Shield dimostra ciò che sappiamo da tempo. Che non funziona; Senza rete Cloudflare non ha tutte le colpe, ma è la conferma che sul web l’Europa ha già perso.

Agcom fotografa le comunicazioni in Italia: tv e stampa in calo. Cresce il consumo di dati - Secondo l’analisi dell’authority, cala il pubblico tv sia nel giorno medio che in prime time. Rai primo player nel prime time, con il Tg1 come notiziario più visto, mentre Mediaset guida nel giorno me ... msn.com

Questa settimana: Attacco cyber al porto di Ancona AGCOM vs Cloudflare, non è finita! Tiktok nuovo sistema di verifica dell'età in arrivo Guido Scorza, il garante per la protezione dei dati personali si dimette #podcast e #video della settimana Notizie facebook