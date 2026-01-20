Darderi vince ma non ha tempo di esultare deve correre in bagno | scene insolite agli Australian Open

Durante gli Australian Open, Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria importante contro Garin, nonostante le difficoltà causate da problemi di stomaco. La partita si è conclusa con successo per il tennista italiano, ma l’atmosfera ha preso una piega insolita quando Darderi, a fine match, ha dovuto immediatamente correre in bagno. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando come le sfide personali possano influenzare anche le competizioni di alto livello.

DARDERI VINCE UNA PARTITA FOLLE Luciano gioca tre set combattutissimi con il coltello tra i denti contro il cileno Garin. Il tennista italiano giocherà il secondo turno contro il vincente tra Baez e Mpetshi Perricard #Tennis #AusOpen #AO2026 #Euro x.com

! Elisabetta COCCIARETTO a Hobart affronterà la vincente tra Ruzic e Danilovic, mentre BOLELLI/VAVASSORI ad Adelaide se la vedranno con Heliovaara/Patten. Termina ai quarti di finale il percorso di Darderi a Auckland (Giron 1-6, 7 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.