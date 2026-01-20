Darderi vince ma non ha tempo di esultare deve correre in bagno | scene insolite agli Australian Open
Durante gli Australian Open, Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria importante contro Garin, nonostante le difficoltà causate da problemi di stomaco. La partita si è conclusa con successo per il tennista italiano, ma l’atmosfera ha preso una piega insolita quando Darderi, a fine match, ha dovuto immediatamente correre in bagno. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando come le sfide personali possano influenzare anche le competizioni di alto livello.
Luciano Darderi ha vinto una partita condizionata dai pesanti problemi di stomaco contro Garin agli Australian Open. Prova di carattere per il tennista italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Australian Open: Musetti vince, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.
LIVE Australian Open: Musetti 2-1. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Live Australian Open: Musetti in vantaggio 2-1, Darderi vince un match intenso, mentre Sinner scende in campo alle 9 sulla Rod Laver Arena.
Darderi più forte del dolore! Soffre, sta male, ma batte Garin in tre tiratissimi set - Per la prima volta in carriera Luciano Darderi vince un match nel tabellone principale degli Australian Open. oasport.it
DARDERI VINCE UNA PARTITA FOLLE Luciano gioca tre set combattutissimi con il coltello tra i denti contro il cileno Garin. Il tennista italiano giocherà il secondo turno contro il vincente tra Baez e Mpetshi Perricard #Tennis #AusOpen #AO2026 #Euro x.com
Termina ai quarti di finale il percorso di Darderi a Auckland (Giron 1-6, 7
