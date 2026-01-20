Durante un torneo, Darderi ha superato Garin in una partita segnata da un imprevisto di natura fisica. Il tennista italoargentino ha spiegato di aver avuto problemi intestinali e di aver assunto una medicina senza gastroprotettore, rendendo difficile proseguire nel tempo previsto. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Darderi, evidenziando come imprevisti possano influenzare le prestazioni sportive.

Nonna Elisa, che ha tatuato sul braccio e ringrazia alla fine di ogni match, gli ha messo una mano sulla testa da lassù. Perché Luciano Darderi, avanti due set a zero e con match point sul 5-4 del terzo è stato colpito dal “morbo di Cobolli” e ha rischiato di mandare tutto all’aria nel primo turno contro il cileno, amico e compagno di doppio, Cristian Garin. “Guardavo il cielo e dicevo: 'Perché proprio a me? Perché proprio adesso?'”. Colpa di una distrazione che poteva costargli davvero cara: “Prima della partita ho preso una medicina per un dolore a un piede, ma non ho preso nessun gastroprotettore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi batte Garin e il mal di pancia: "Non potevo andare in bagno, se la sfida si fosse allungata..."

Darderi più forte del dolore! Soffre, sta male, ma batte Garin in tre tiratissimi setLuciano Darderi conquista la sua prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open, superando Garin in tre set molto combattuti.

I "mal di pancia" e le tensioni dentro Forza Italia. Occhiuto: "Nessuna sfida alla leadership di Tajani"In un contesto di tensioni interne a Forza Italia, il governatore Occhiuto chiarisce che l'iniziativa del 17 non rappresenta una sfida alla leadership di Tajani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Australian Open: Darderi batte Garin (e i dolori di stomaco) in tre set - Con il successo su Garin, Darderi vince il primo match a Melbourne, dove attende il vincente tra Mpetshi Perricard e Baez ... ubitennis.com