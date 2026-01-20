Dany e il bistrot Delfichino Drink taglieri piatti caldi È l’arte dell’accoglienza

Dany gestisce il bistrot Delfichino, un locale dedicato a drink, taglieri e piatti caldi, dove l’arte dell’accoglienza è al centro dell’esperienza. In un ambiente sobrio e curato, si può godere di un’atmosfera rilassata, ideale per condividere momenti conviviali. La cura nei dettagli e la qualità delle proposte rendono Delfichino un punto di riferimento per chi cerca un luogo semplice, ma curato, per trascorrere il tempo in compagnia.

di paolo Galliani Ha una passione sconsiderata per il Milan. Ma poi, quando vai a indagare, scopri che nel suo primo locale – il Bar Tabacchi Delfico nell’omonima via, poco a sud della Ghisolfa – c’è uno specchio di fronte al bancone dove la presenza di gagliardetti dei rossoneri è bilanciata da quella dei rivali nerazzurri. Come dire: una certa faziosità è legittima. Di più, no. Altrimenti Daniele Gueragni, per tutti “Dany”, non potrebbe fare l’oste, mestiere nobile che si sublima nell’empatia naturale e nell’arte dell’accoglienza diventate proverbiali all’incrocio tra via Caracciolo e via Govone, dove questo 40enne milanese ha avviato il suo secondo e più ricercato locale – il “Delfichino”– eletto in poco più di un anno a centro di gravità della porzione di Milano che non è centro, ma nemeno periferia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

