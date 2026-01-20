Dall’Olanda | Perisic non va venduto nemmeno per 100 milioni

L'Inter ha manifestato interesse per Ivan Perisic, ma secondo Willy van de Kerkhof, il PSV Eindhoven ritiene che il giocatore non dovrebbe essere venduto, nemmeno a un prezzo elevato come 100 milioni di euro. La posizione del club olandese evidenzia la valutazione del contributo di Perisic alla squadra e la volontà di mantenerlo nella rosa attuale.

Perisic. L’ Inter ha recentemente mostrato interesse per Ivan Perisic, ma secondo Willy van de Kerkhof il PSV Eindhoven non dovrebbe nemmeno considerare l’idea di cedere il croato. L’ex centrocampista dei Boeren e della Nazionale olandese ha lodato le qualità professionali del giocatore: “ Che super professionista, fantastico! Può giocare altri tre anni per come si allena “. Van de Kerkhof ha sottolineato quanto sia importante trattenere un giocatore del calibro di Perisic anche per il valore umano e tecnico che porta alla squadra. “ È giusto che Peter Bosz abbia detto che non andrà all’Inter perché non è in vendita “, ha aggiunto durante il podcast PSV De Willy & René.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mercato Inter, dall’Olanda arriva l’indiscrezione: per la cessione di Perisic serve questo. Ecco le ultimeSul mercato dell'Inter, dall’Olanda emergono recenti indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno di Ivan Perisic.

Leggi anche: Verdellino, chi è l’imprenditore “al servizio del clan”. Quei 100 kg di coca dall’Olanda a Bergamo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Niente ritorno di Perisic all'Inter? Il messaggio dell'allenatore del PSV: Resterà qui; Perisic-Inter, l'allenatore del PSV chiude alla cessione: Resta qui e basta; In Olanda – Perisic, Psv disposto a lasciarlo partire ma a una condizione: la posizione dell’Inter; Dall'Olanda: Inter, è dura per Perisic. Il PSV Eindhoven non si accontenta di pochi milioni.

Perisic, alcuni ex del PSV: C’è questo aspetto negativo. È strano. Bosz: Non posso… - Ivan Perisic sta attraversando un grande momento di forma. Il croato è stato decisivo nelle vittorie del PSV contro Utrecht e Fortuna Sittard. Ma in Olanda c'è un aspetto dell'ex Inter che ad alcuni c ... msn.com

Mercato Inter, sfuma l’ipotesi del possibile ritorno di Ivan Perisic - Il giocatore ha apprezzato l’interesse dell’Inter e continua a farlo, ma la trattativa non è mai realmente partita perché il PSV considera Perisic una pedina fondamentale ... sportal.it

Dall'Olanda arriva la decisione su Perisic: frenata per il suo ritorno Bosz, tecnico del PSV, ha annunciato ai microfoni di ESPN NL che Perisic rimarrà in rosa: tramontata ogni speranza di un suo possibile ritorno in nerazzurro L'Inter adesso monitora attent facebook

Crans Montana vista dall’Italia e (non) vista dall’Olanda (di R. D'Alessandro) x.com