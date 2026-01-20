Dall’Europa 90 miliardi all’Ucraina Vince la linea di Parigi

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti all’Ucraina per 90 miliardi di euro, destinato al biennio 2026-2027. La misura include una clausola che privilegia i fornitori europei per armi e materiali militari, rafforzando l’approccio di Parigi e confermando la linea di sostegno europeo alla regione.

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti all'Ucraina per un totale di 90 miliardi di euro per il biennio 2026?2027, includendo una clausola che impone a Kyiv di privilegiare i fornitori europei nell'acquisto di armi e materiali militari. Vince dunque la linea francese del Buy European, secondo cui la clausola serve a legare a doppio filo il supporto allo sforzo bellico ucraino al rilancio della base industriale della difesa in Europa. I numeri della misura. Il pacchetto prevede circa 60 miliardi destinati al settore militare e 30 miliardi come assistenza generale al bilancio ucraino.

