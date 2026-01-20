Dalle ville dei vip al Sannio | non solo Fendi e Panetta l’inchiesta svela due colpi a Benevento

Un approfondimento sulle recenti indagini che coinvolgono Benevento, svelando dettagli su ville di figure pubbliche e obiettivi di alto profilo, spesso ignorati. L’inchiesta mette in luce aspetti meno noti, andando oltre i nomi più noti come Fendi e Panetta, e offrendo uno sguardo accurato su due colpi avvenuti nel territorio sannita. Un’analisi obiettiva e dettagliata delle dinamiche in gioco.

Tempo di lettura: 3 minuti I riflettori si sono accesi sulle ville dei vip, sugli obiettivi eccellenti mai colpiti e sui nomi altisonanti finiti nelle carte dell’inchiesta. Le ville della famiglia Fendi, la residenza del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, i sopralluoghi a Fregene e i colpi studiati nei minimi dettagli hanno raccontato il volto più ambizioso delle bande specializzate nei furti in appartamento smantellate la scorsa settimana dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. Ma scavando tra gli atti dell’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato all’ arresto di 38 persone, emerge un quadro più ampio, fatto di colpi messi a segno lontano dai riflettori, in centri più piccoli e apparentemente meno appetibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Le ville dei vip nel mirino dei ladri: nel piano anche le case dei Fendi e del governatore della Banca d’ItaliaRecenti indagini rivelano un aumento dei tentativi di furto nelle ville di lusso, tra cui le proprietà della famiglia Fendi a Fregene e quelle del governatore della Banca d’Italia.

Scacco agli specialisti dei furti, tra gli obiettivi le ville di lusso di Fendi e del governatore della Banca d'ItaliaLe forze dell’ordine stanno conducendo sopralluoghi mirati nelle ville di lusso di Fregene, tra cui proprietà della famiglia Fendi e del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

