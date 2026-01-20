Dalle 139mila sanzioni stradali ai 2,4 chili di droga sequestrati | il report di un anno di polizia locale

Nel corso dell’ultimo anno, la polizia locale ha emesso oltre 139.000 sanzioni per infrazioni stradali, registrato meno di mille incidenti e sequestrato circa 2,4 chili di sostanze stupefacenti. Questo report offre un quadro aggiornato delle attività di controllo e sicurezza stradale nella nostra regione, evidenziando le principali sfide e i risultati ottenuti nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Oltre 139mila sanzioni per violazioni del Codice della strada (il doppio rispetto ad un anno prima), poco meno di un migliaio di incidenti stradali rilevati e quasi 2,4 chili di droga sequestrata. Sono solo una minima parte del lavoro svolto dagli agenti della polizia locale nell’arco del 2025. Corpo che, va inteso, si articola in diversi settori (da quello stradale a quello commerciale, passando per quello antidegrado, ambientale, legato all’edilizia e giudiziario). Nel corso della mattinata di martedì, inoltre, si è tenuta come da tradizione anche la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono distinti, nel corso degli ultimi dodici mesi, per azioni meritorie.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

