Dall’Anm 800 mila euro al Comitato per il No

L’Associazione nazionale magistrati ha annunciato un finanziamento di 300 mila euro al Comitato per il No, già sostenuto dall’ANM con 800 mila euro. Questa decisione si inserisce nel contesto del dibattito sul referendum costituzionale, coinvolgendo direttamente il sindacato delle toghe. La scelta evidenzia l’interesse e l’impegno dell’ANM nel confronto sulle modifiche costituzionali e le relative implicazioni.

L’Associazione nazionale magistrati ha deciso di finanziare con altri 300 mila euro il Comitato per il No al referendum costituzionale, istituito dallo stesso sindacato delle toghe. La decisione è stata presa sabato dal Comitato direttivo centrale dell’Anm in una fase della riunione a porte chiuse, alla quale quindi non hanno potuto assistere né gli operatori dell’informazione né gli iscritti all’Anm che si vedono decurtare ogni mese dal proprio stipendio la quota associativa di iscrizione al sindacato. Non proprio il trionfo della trasparenza. I 300 mila euro vanno ad aggiungersi ai 500 mila euro che l’Anm aveva già stanziato inizialmente in favore del Comitato per il No, che quindi a regime potrà contare su un fondo da 800 mila euro per condurre la sua campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dall’Anm 800 mila euro al Comitato per il No Leggi anche: Pontebba–Villach, arriva la corsia superveloce finanziata dall'Ue con 800 mila euro Tax credit, quasi 800 mila euro al documentario su CoronaIl documentario su Fabrizio Corona, intitolato “Io sono notizia”, ha recentemente attirato l’attenzione per un importo di quasi 800 mila euro di tax credit. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Dall'Anm 800 mila euro al Comitato per il No - L’Associazione nazionale magistrati ha deciso di finanziare con altri 300 mila euro il Comitato per il No al referendum, istituito dallo stesso sindacato delle toghe. ilfoglio.it

