Dalla Soprintendenza doppio ' no' al mosaico di Porta Adriana Il Comune | Troveremo un altro spazio in centro

La Soprintendenza ha rifiutato il mosaico di Porta Adriana, nonostante il sostegno di cittadini, commercianti e amministratori locali. Il Comune ha annunciato che si cercherà un nuovo spazio nel centro storico per ospitarlo. La decisione evidenzia le divergenze tra tutela artistica e richiesta della comunità, che desiderava mantenere il mosaico nel suo contesto originale.

Quel mosaico era stato concepito per Porta Adriana e tutta la città voleva tenerlo lì: non solo i ravennati (compresi i commercianti della zona che avevano avviato una raccolta firme), ma addirittura maggioranza e opposizione si erano dichiarati favorevoli al suo mantenimento all'interno del.

