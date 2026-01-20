Le isole Chagos, situate nell'Oceano Indiano, sono al centro di una disputa tra Regno Unito e Mauritius. La strategia degli Stati Uniti prevede la protezione e il rafforzamento delle proprie basi militari in tutto il mondo, dalla Groenlandia a Diego Garcia, spesso alle spalle di Londra. Questa dinamica evidenzia l'importanza geopolitica delle isole e il ruolo delle alleanze internazionali nella gestione delle questioni di sovranità e sicurezza.

Le isole Chagos sono un gruppo di atolli nell'Oceano Indiano situati a circa 500 km a sud delle isole Maldive che sono al centro di una disputa di sovranità tra il Regno Unito e le Mauritius. In particolare, sulle isole, è presente un'importante base aerea utilizzata dagli Stati Uniti: la base di Diego Garcia. Questa base è stata ampiamente sfruttata balla U.S. Air Force durante varie operazioni in Asia centrale e in Medio Oriente: da Diego Garcia, ad esempio, decollavano i bombardieri strategici che colpivano l'Afghanistan. Il 22 maggio 2025, il primo ministro britannico Keir Starmer aveva firmato un accordo formale sul trasferimento della sovranità delle isole Chagos a Mauritius che però avrebbero garantito l'uso della base alle forze Usa e inglesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla Groenlandia a Diego Garcia: la strategia Usa per blindare le basi alle spalle (di Londra)

Trump contro Uk sulle isole Chagos: “Grande stupidità cederle”. Londra: “Le basi Usa sull’isola Diego Garcia sono al sicuro”La disputa tra Stati Uniti e Regno Unito sulle isole Chagos si inserisce in un contesto più ampio di tensioni territoriali.

La UE potrebbe eliminare le basi Usa in caso di occupazione della GroenlandiaL'Unione europea valuta la possibilità di eliminare le basi militari statunitensi in Europa nel caso di occupazione della Groenlandia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: È sempre Cartabianca: Diego Dalla Palma a E' Sempre Carta Bianca Video; Groenlandia, Fabbri: Faccio fatica a stabilire che sia della Danimarca, ma gli USA non possono decidere che è loro; Groenlandia, Toffoli (Intermonte): Per Usa valore strategico incalcolabile; Se Trump vuole respingere i russi, non gli serve la Groenlandia, gli basta far vincere l’Ucraina.

Dalla Groenlandia a Diego Garcia: la strategia Usa per blindare le basi alle spalle (di Londra) - Il caso delle isole Chagos mostra come Washington agisca quando una partita strategica si complica. Tra trattati contestati, contratti militari e diritti ignorati, emerge un modello di potenza che rid ... ilgiornale.it

Dalla Groenlandia ai dazi: perché la nuova guerra del ghiaccio sta cambiando gli equilibri tra Europa e USA - La Groenlandia al centro di una tempesta diplomatica tra USA e UE. Scopri perché i nuovi dazi di Trump e il bazooka di Macron stanno ridisegnando gli equilibri globali nel 2026. veb.it

Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Giorgia Meloni: non è escluso l'invio di truppe italiane in Groenlandia __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Trattarlo bene non serve a molto, se non fai quello che vuole lui. Qui #Trump dà esplicitamente del “grande stupido” a @Keir_Starmer per una decisione (su Diego Garcia) che gli Usa avevano approvato. Ma poi Londra ha preso quella linea sulla #Groenlandi x.com