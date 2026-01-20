Dalla Finlandia alla Galleria G7 ’L’estetica del minimo’ di Tykkä
Una ricerca artistica che privilegia lo sguardo sottoforma di scelta, in cui le immagini nascono da un’attenzione al quotidiano e rivelano come vedere significhi, inevitabilmente, prendere posizione. È da qui che prende avvio The Will, prima mostra personale dell’artista finlandese Salla Tykkä in una galleria italiana, visitabile fino al 31 gennaio alla Galleria Studio G7 (via Val d’Aposa 4a), a cura di Marinella Paderni. Fin dagli esordi, e in modo particolare dalla partecipazione alla Biennale di Venezia del 2001 su invito di Harald Szeemann, il lavoro di Tykkä si è concentrato sul rapporto tra visione, potere e controllo, muovendosi liberamente tra cinema, video e fotografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
