Dal Maggiore alla più grande organizzazione al mondo per gli studi sul cancro | il riconoscimento

Una ricercatrice novarese è stata nominata membro del Breast Cancer Research Grants Scientific Review Committee dell’American Association for Cancer Research, la più antica e rinomata organizzazione internazionale dedicata agli studi sul cancro. Questa nomina rappresenta un riconoscimento importante per il suo contributo nel campo della ricerca oncologica e rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama scientifico globale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.