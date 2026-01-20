Dal Maggiore alla più grande organizzazione al mondo per gli studi sul cancro | il riconoscimento
Una ricercatrice novarese è stata nominata membro del Breast Cancer Research Grants Scientific Review Committee dell’American Association for Cancer Research, la più antica e rinomata organizzazione internazionale dedicata agli studi sul cancro. Questa nomina rappresenta un riconoscimento importante per il suo contributo nel campo della ricerca oncologica e rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama scientifico globale.
Una novarese è stata nominata come nuova componente del Breast Cancer Research Grants Scientific Review Committee dell’American Association for Cancer Research, la più antica e strutturata organizzazione al mondo per ciò che riguarda gli studi sul cancro.La professoressa Alessandra Gennari.🔗 Leggi su Novaratoday.it
