Dal coworking alle assunzioni | il Vulcano Buono apre la piattaforma lavoro

Il Vulcano Buono di Nola lancia la sua piattaforma dedicata al mondo del lavoro, in collaborazione con E-Work, leader europeo nel reclutamento. Questa iniziativa rientra nella strategia di rilancio della struttura, che prevede investimenti e progetti fino al 2030. La piattaforma mira a favorire connessioni tra aziende e candidati, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo nel territorio.

Il Vulcano Buono di Nola apre la sua piattaforma lavoro, avviando una partnership con E-Work, primaria realtà europea nel reclutamento delle risorse umane, nell'ambito della Fase 2 del rilancio della struttura, con progetti e investimenti previsti fino al 2030. Il nuovo format, "Il Vulcano del Lavoro Buono", sarà presentato giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 nella sede del VOCO Hotel, all'interno del centro commerciale. In quell'occasione sarà inaugurato anche il Vulcano Business Center, uno spazio di coworking di circa 2mila metri quadrati che, per estensione e offerta modulare, è il primo in Italia all'interno di una smart city (Ingresso Amalfi, primo piano).

