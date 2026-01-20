Dal bonus sociale all’Assegno unico molte prestazioni dipendono dal documento che fotografa lo stato economico del nucleo familiare Ecco come funzionano le nuove regole e cosa conviene fare subito
A gennaio, molte famiglie devono aggiornare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), documento fondamentale per accedere a diverse prestazioni sociali come il bonus sociale e l’Assegno unico. Comprendere le nuove regole e agire tempestivamente permette di usufruire delle agevolazioni a cui si ha diritto, evitando eventuali disguidi o perdite di benefici. Ecco una guida chiara e aggiornata per affrontare questa fase con consapevolezza.
T ra una corsa ai saldi e la lista dei buoni propositi, nel mese di gennaio c’è un altro impegno meno poetico, ma decisamente strategico che attende milioni di famiglie: il rinnovo dell’ISEE. Nel 2026, però, non si tratterà della solita routine burocratica. Il documento che “fotografa” lo stato economico del nucleo familiare ha cambiato pelle, portando con sé nuove regole che non riguardano semplicemente la compilazione di moduli, ma la possibilità di aprire le porte a sconti in bolletta, assegni per i figli, agevolazioni universitarie e molti altri sostegni che incidono concretamente sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
