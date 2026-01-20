L’Athletic Club, noto anche come Athletic Bilbao, rappresenta una tradizione di appartenenza basca nel calcio. Con radici profonde e una storia consolidata, questa squadra si distingue per il forte legame con la cultura locale. Da celebri giocatori come i fratelli Williams a nuove generazioni, l’Athletic Club si identifica come simbolo di identità e passione, mantenendo la propria unicità anche nel panorama sportivo nazionale.

Per prima cosa: non chiamatelo Bilbao, altrimenti li farete arrabbiare. La dicitura corretta, l’unica accettata, è Athletic Club. E non abbreviatelo in ‘Atleti’: così si definisce soltanto l’Atlético de Madrid. L’Athletic Club invece è unico, senza eguali. No, non è un’esagerazione: quale altra squadra di un massimo campionato europeo o mondiale riesce a mantenere questo livello pur schierando solo giocatori autoctoni? Sapete già la risposta. La Comunità Autonoma dei Paesi Baschi supera di poco i 2 milioni di abitanti: 2,3 per la precisione, circa il 5% della popolazione della Spagna, ma rappresenta un mondo a sé stante.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Liverpool vuole ingaggiare Nico Williams dall’Athletic Club BilbaoIl Liverpool è interessato a Nico Williams, giovane talento dell’Athletic Club Bilbao.

Leggi anche: Athletic Bilbao-Atletico Madrid (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in terra basca

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dai fratelli Williams a Valverde: ecco l’Athletic Club, unito nel segno dell’appartenenza basca - A Bergamo arriva una squadra da sempre colma di talento, con una storia gloriosa e sempre in rappresentanza della bandiera dell’Euskadi, che si tiene stretti i suoi gioielli e lavora sulla continuità ... bergamonews.it