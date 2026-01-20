Dai dazi a Maduro Così il ciclone Trump ha stravolto il mondo ma rischia sui prezzi

Le recenti politiche di Trump, tra dazi e sanzioni, hanno avuto un impatto significativo sui mercati globali. Mentre il suo approccio deciso sui dossier internazionali ha rafforzato la posizione degli Stati Uniti, le difficoltà nelle questioni economiche interne evidenziano limiti e sfide. Questo quadro complesso influenzerà anche i prezzi e le dinamiche economiche a livello mondiale, evidenziando l’equilibrio delicato tra decisionismo e stabilità economica.

Promosso il decisionismo sui dossier internazionali. Il tycoon zoppica sulle vicende economiche interne. Atteso al test del voto. Sembra passato un secolo. E invece è soltanto un anno. Il 20 gennaio 2025, Donald Trump si reinsediava alla Casa Bianca, ereditando un mondo in fiamme, segnato dalla crisi dell’ordine internazionale emerso dalla fine della Guerra fredda e, soprattutto, dal ritorno in auge della Machtpolitik. Trump è tornato infatti al potere quando gli Usa erano ormai diventati un egemone in crisi. Davanti alle mire revisioniste di Cina, Iran e Russia, il presidente americano ha quindi deciso di abbandonare i vincoli di un ordine internazionale declinante, nella ferma convinzione - non per forza moralmente condivisibile - che non si possa giocare a rugby seguendo le regole del calcio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dazi, Trump: "Sui prezzi dei farmaci ho fatto piegare Macron"Durante le recenti trattative commerciali, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo sui prezzi dei farmaci, in un contesto di negoziati che ha coinvolto anche l’aumento dei dazi.

