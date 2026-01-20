Nel 2025, Dacia ha mantenuto il suo ruolo di scelta preferita tra i privati, con un incremento del 3,1% nelle vendite e circa 697 mila unità vendute. Il marchio, che negli anni ha evoluto la propria immagine da low cost a valore, conferma la sua presenza stabile nel mercato italiano, restando una presenza significativa nel segmento delle auto rivolte ai clienti privati.

La “storia d’amore” (e di interesse) tra Dacia e i privati è proseguita anche nel 2025, anno in cui il marchio ex low cost e adesso “value for money” ha sfiorato le 700.000 unità vendute: con 697.408, il 3,1% in più rispetto all’anno precedente, quando aveva tagliato il traguardo dei 10 milioni di veicoli commercializzati. Rilanciato nel 2004 dal gruppo Renault, Dacia ha intercettato quello che adesso è quasi un bisogno (auto a prezzi accessibili), sostenuto tra l’altro da nuove tecnologie elettrificate, un design molto più accattivante e anche una serie di “concessioni” sugli allestimenti e sugli accessori, non più esclusivamente spartani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia nel 2025: +3,1% e 697 mila auto vendute. Privati ancora centrali

Leggi anche: Auto nuove: prezzi delle più vendute nel 2025 per alimentazione

Le auto più vendute in Italia nel 2025: la Top 10Nel 2025, il mercato automobilistico italiano conferma una preferenza per modelli affidabili e pratici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Renault aumenta le vendite (+3,2%) nel 2025 grazie alla crescita all’estero. E Dacia vola tra i privati; RENAULT GROUP E LE SUE MARCHE REGISTRANO IL TERZO ANNO CONSECUTIVO DI CRESCITA, TRAINATA DALLE VENDITE SUI MERCATI INTERNAZIONALI E DALL'ELETTRIFICAZIONE - Newsroom Renault Group; La nuova auto elettrica economica Dacia arriva nel 2026; Renault Group, vendite 2025 a +3,2% trainati da estero ed elettrificazione.

Dacia, crescono i volumi nel 2025: al secondo posto in Europa per le vendite a privati - Dacia chiude il 2025 con 697.408 veicoli venduti a livello globale, in crescita del 3,1% rispetto al 2024, superando il traguardo storico di 10 milioni di unità commercializzate dal 2004. (ANSA) ... ansa.it

Renault aumenta le vendite (+3,2%) nel 2025 grazie alla crescita all’estero. E Dacia vola tra i privati - Il gruppo francese chiude il 2025 con 2,33 milioni di veicoli venduti, spinto dai mercati esteri e dall’elettrificazione. Dacia sale sul podio europeo delle vendite ai privati ... milanofinanza.it

Dacia Jogger 2025 | Test | Fahrbericht | Review

I ragazzi ce l'hanno fatta! L'incontro a Milano ha portato bene... grandi tutti! @daciaitalia #DaciaSandriders #Dakar2026 Il Rally Dakar 2026 è dei Dacia Sandriders x.com

DISPONIBILEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dacia sandero stepway, 1500 diesel, anno 2014, km 200 mila ORIGINALI E PORTATI BENISSIMO… condizioni buone in base agli anni , perfetta in tutto e soprattutto di motore.. non dimostra assolutamente i k facebook