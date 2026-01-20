Da Trieste a Fudenji primi passi nella meditazione Zen S?t?

Da Trieste a Fudenji, scopri i primi passi nella meditazione Zen S?t presso l'Associazione Magnolia. Gli incontri propongono sessioni di Zazen, la meditazione seduta, e Kinhin, la meditazione camminata, accompagnate dalla recitazione del sutra Hannya Shingyo. Un’occasione per conoscere e praticare i principi fondamentali del Zen in un ambiente tranquillo e rispettoso.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.