Da sindaco e giunta un silenzio assordante

Il consigliere Michele Menchetti denuncia un silenzio assordante da parte del sindaco e della giunta di Arezzo, evidenziando una mancanza di comunicazioni e interventi su temi importanti per la città. La situazione desta attenzione sulla trasparenza e l’operato dell’amministrazione comunale, invitando a riflettere sul rapporto tra cittadini e istituzioni in momenti cruciali per il territorio.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – . La nota nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Tutto tace rispetto a numerosi atti depositati dal sottoscritto: interrogazioni a cui non viene data risposta, richieste inevase di accesso agli atti, persino una proposta di delibera consiliare che giace abbandonata nel fondo del cassetto di qualche ufficio. L’elenco è lungo e per alcuni dei temi di seguito elencati, per i quali ho reiterato più volte varie richieste, attendo risposta o soddisfazione da ben due anni: abbattimenti, potature e nuove piantumazioni per gli alberi del territorio comunale nel 2024, stato di abbandono degli immobili del Comune di Arezzo, azioni a tutela del patrimonio arboreo, il parco dell’anfiteatro, ricerca di un immobile per l’archivio comunale, rifacimento del manto stradale di via Generale Da Bormida, un’ex pizzeria in località San Zeno, rifacimento di piazza Saione, ruolo del direttore della fondazione Guido d’Arezzo, ricorsi di dipendenti comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Da sindaco e giunta un silenzio assordante” Leggi anche: "Sul Natale siamo in ritardo. C’è un silenzio assordante" L’asserito attacco a Novgorod: il silenzio assordante dell’OccidenteL’ipotetico attacco a Novgorod, attribuito a Zelensky e negato dal presidente ucraino, ha suscitato attenzione internazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Salerno, il sindaco Napoli si dimette. E De Luca già parla da primo cittadino: Basta coi maranza, faremo corpi speciali dei vigili; Giunta, ecco tutti gli stipendi; Al via il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: eletti sindaco e giunta; Dalla scelta di Turri al corvo: tutti i nodi della crisi che ha portato alle dimissioni di Soave. Bissola, un certificato di origine per il dolce tipico: sindaco e giunta pronti ad avviare l’iter per ottenere il marchio - ADRIA (ROVIGO) - La Bissola di Adria verso il riconoscimento De.Co.: c'è stato il via libera dal consiglio comunale. Così la città compie un passo importante nella ... ilgazzettino.it Casalnuovo, varata la giunta di transizione: ma in Forza Italia è scontro - Dopo tre giorni di intense consultazioni il vicesindaco facente funzione di primo cittadino, Salvatore Esposito, ha nominato la nuova giunta che dovrà traghettare la città verso ... ilmattino.it Il sindaco di Trento Franco Ianeselli e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la morte improvvisa di Eddy Martinelli, giovane agente della polizia locale in servizio nel corpo di Trento - facebook.com facebook #BuonNatale dal sindaco di Venezia @LuigiBrugnaro, dalla Giunta comunale e dai consiglieri delegati! x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.