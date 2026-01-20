Da Picasso a Modigliani seguendo lo sguardo di Roger Dutilleul il mecenate che ascoltò le voci della modernità

Seguendo lo sguardo di Roger Dutilleul, esploriamo un percorso tra le opere di Picasso e Modigliani, due protagonisti della modernità artistica. Attraverso le sue parole, ci immergiamo in un mondo di tele, cornici e creazioni che segnano un cambiamento radicale nell’arte del XX secolo. Un viaggio tra i dettagli di un salotto parigino, dove la storia si svela attraverso le immagini e le voci di un mecenate attento alle nuove espressioni artistiche.

Roger Dutilleul ci fa accomodare nel salotto di Rue de Monceau: in quel naufragio di tele e cornici, Picasso e Modigliani sono appesi l’uno accanto all’altro, gli acrobati di Léger oscillano nella sala da bagno; i frammenti esplosi del cubismo raccontano la nascita di un tempo nuovo. Dutilleul iniziò a collezionare a trent’anni e non lo fermò la morte nel 1956, perché continuò per lui il nipote Jean. Agli inizi della carriera non aveva le disponibilità per acquistare i postimpressionisti e l’amato Cézanne; ma intuì un sentore affine nell’avanguardia di due giovani sconosciuti, tali Braque e Picasso, di cui divenne il primo mecenate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

