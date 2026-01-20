Due uomini pregiudicati del Napoletano sono stati arrestati dalla Polizia Stradale nel Casertano, accusati di aver truffato due anziani di Grosseto. Durante un controllo in autogrill, gli agenti hanno trovato in loro soldi e gioielli provenienti dall’attività illecita. L’indagine ha ricostruito il viaggio dei sospettati, che si erano messi in viaggio da Napoli a Grosseto con l’intento di commettere ulteriori truffe.

Due pregiudicati del Napoletano sono stati arrestati dalla Polizia Stradale nel Casertano: avevano in auto soldi e gioielli provento di una truffa a due anziani di Grosseto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Da Napoli a Grosseto per truffare due anziani: bloccati sull’A1 e arrestatiDue uomini pregiudicati provenienti da Napoli sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord mentre cercavano di fuggire lungo l’A1.

Quattrocento km per truffare un’anziana, al ritorno trovano la polizia: presi a MarcianiseDue uomini, tra cui un minorenne, sono stati fermati dalla Polizia Stradale a Marcianise, nel Casertano, con l’accusa di aver truffato un’anziana di Rosciano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Mangiare in Maremma: i 50 migliori ristoranti di gennaio secondo Tripadvisor; Supplenze docenti 2025/26: bollettini da GPS anche a gennaio [AGGIORNATO]; Hockey pista: caparbio Monza, ripreso tre volte Grosseto.

Da Napoli a Grosseto per truffare due anziani, presi in autogrill al ritorno con oro e soldi - Due pregiudicati del Napoletano sono stati arrestati dalla Polizia Stradale nel Casertano: avevano in auto soldi e gioielli provento di una truffa a due ... fanpage.it

Truffano anziani a Grosseto, bloccati a Teano - Con il metodo del finto familiare in difficoltà economiche, hanno truffato una coppia di anziani di 83 e 79 anni residente a Grosseto e sono poi tornati verso la provincia di ... msn.com

Le Zone distretto/Società della Salute delle province di Arezzo, Grosseto e Siena lanciano il bando InAut 2026 per sostenere progetti personalizzati di autonomia, inclusione, formazione e inserimento lavorativo per persone con disabilità facebook