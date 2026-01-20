Dario Mellone combina talento e tecnologia per raccontare la realtà attraverso immagini, grafica e creatività. Da Milano a Benevento, e fino alla Luna, il suo lavoro si inserisce nell’era digitale, unendo tradizione e innovazione. In questo articolo, esploreremo come le sue competenze contribuiscano a comunicare in modo efficace e intelligente, utilizzando strumenti visivi per narrare il mondo che ci circonda. Tempo di lettura: 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Immagini, grafica e creatività come strumenti di racconto della realtà, tra carta stampata e innovazione tecnologica. È questo il filo conduttore del convegno “Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento. Immagini, grafica e creatività nella cronaca dei quotidiani: genio e tecnologia di Dario Mellone nell’era digitale”, in programma mercoledì 21 gennaio 2026, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico, a Benevento. L’iniziativa è ospitata dall’ Università degli Studi del Sannio ed è promossa dall’Associazione Culturale Benevento Inside, dalla Fondazione Dario Mellone e da FreeMedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento: genio e tecnologia di Dario Mellone nell’era digitale

Leggi anche: Vogue World arriva a Milano per celebrare la moda italiana e la creatività nell'era della tecnologia

Leggi anche: Milano Music Week, Amadeus svela i segreti della radio nell’era digitale: trasformazione e nuovi linguaggi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento: il convegno su Dario Mellone e l'arte del giornalismo visivo; Torneremo sulla Luna, ma in sicurezza. Un incontro ravvicinato con l'astronauta Luca Parmitano: il video; Danzando sotto la luna piena tra musica e pensieri magici; È l’anno del ritorno dell’uomo attorno alla Luna: la missione che vuole essere un trampolino per Marte.

Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento: il convegno - Immagini, grafica e creatività nella cronaca dei quotidiani: genio e tecnologia di Dario Mellone La mostra, curata da Dario D’Auria, Presidente dell’Associazione Culturale Benevento Inside, dedica una ... msn.com

Luna piena a Milano. - facebook.com facebook