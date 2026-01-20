Scarcerati pure gli amici di Hannoun. È l'apertura odierna del Tempo. Detto ciò, la notizia del giorno è certamente l'ultima uscita di Macron in quel di Davos. Ricorda tanto il celebre cattivo pellicola del 1985 “Bersaglio Mobile”. Litiga con Trump, ma dietro le telecamere lo elogia. Nel frattempo, però, svela le sue vere intenzioni: portare più Cina in Europa. Ecco perché sulla nostra testata domani troverete una speciale esclusiva dedicata all'ultimo vertice tra leader globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Da Hannoun al Macron in versione "Bersaglio Mobile", il Tempo di oggi e di domani

Hannoun al gip: 'Da me iniziative precise di beneficenza' - Ha parlato al gip per circa mezz'ora Mohammad Hannoun, l'architetto palestinese arrestato sabato perché accusato di essere un membro e un finanziatore di Hamas. L'interrogatorio di garanzia, iniziato ... ansa.it

Hannoun, foglio di via da Milano. E lui al telefono incita la piazza: Attacco sionista - Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Dopo l’inchiesta de Il Tempo che da mesi solleva il caso, arriva un primo risultato. È questa la ... iltempo.it

Il Presidente degli Stati Uniti minaccia dazi del 200% dopo il no di Macron al “Consiglio di Pace” per Gaza. Macron replica: pressioni commerciali per influenzare la politica estera - facebook.com facebook