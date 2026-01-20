Da Davos al Lago di Como lo spettacolo dell’aurora boreale arriva in tutta Europa – Le foto

Da Davos al Lago di Como, l’aurora boreale si può ammirare anche in Europa grazie alle recenti tempeste solari. Gli esperti avevano previsto questa possibilità, che ha portato a spettacoli naturali visibili in varie località del continente. Le foto che stanno circolando testimoniano questa rara occasione di osservare l’aurora in ambienti insoliti, offrendo uno sguardo affascinante sulla dinamica del nostro sistema solare.

Gli esperti lo avevano detto chiaramente: la tempesta solare in corso provocherà aurore boreali visibili in diverse aree del mondo. E così è stato. Nella mattinata di martedì, i social sono stati inondati di fotografie che immortalano il suggestivo spettacolo di luci creato dalla tempesta geomagnetica. Un fenomeno che in genere si associa a un ristretto circolo di Paesi nel Nord Europa, ma che questa volta è stato visibile un po’ dappertutto: Stati Uniti, Spagna, Belgio, Germania, Ungheria e persino Davos, in Svizzera, dove è in corso il World Economic Forum. Non fa eccezione l’Italia, dove alcuni fortunati sono riusciti a immortalare l’aurora boreale in Lombardia, vicino a Como, Pavia e non solo.🔗 Leggi su Open.online

