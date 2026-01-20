Da Darderi a Cobolli a Gaston | così un virus intestinale sta mettendo ko i giocatori a Melbourne 

Negli ultimi giorni a Melbourne, diversi giocatori si sono trovati a dover affrontare problemi intestinali, complicando la loro partecipazione ai match. Le condizioni climatiche e le restrizioni sul servizio igienico hanno contribuito a creare ulteriori difficoltà, influenzando le prestazioni in campo. Questa situazione evidenzia come fattori esterni possano incidere sulla competitività degli atleti, rendendo il torneo ancora più complesso e imprevedibile.

Luciano Darderi e Flavio Cobolli: divisi dal risultato finale del loro primo turno all'Australian Open, uniti da problemi intestinali che li hanno messi a dura prova sui campi arroventati di Melbourne. Dall'altra parte del mondo fa caldo e c'è umidità, e andare in campo in queste condizioni è complicato anche per tennisti superallenati. A Darderi, nella notte contro il cileno Cristian Garin, è andata meglio di Cobolli: l'azzurro, che al secondo turno affronterà l'argentino Sebastian Baez (e negli ottavi di finale potrebbe incrociare Sinner), ha fatto in tempo a finire la sua partita, ma dopo il match point è corso in bagno anticipando la classica stretta di mano a rete andando dall'altra parte del campo ad abbracciare l'avversario appena battuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

