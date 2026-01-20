Negli ultimi giorni a Melbourne, diversi giocatori si sono trovati a dover affrontare problemi intestinali, complicando la loro partecipazione ai match. Le condizioni climatiche e le restrizioni sul servizio igienico hanno contribuito a creare ulteriori difficoltà, influenzando le prestazioni in campo. Questa situazione evidenzia come fattori esterni possano incidere sulla competitività degli atleti, rendendo il torneo ancora più complesso e imprevedibile.

Luciano Darderi e Flavio Cobolli: divisi dal risultato finale del loro primo turno all'Australian Open, uniti da problemi intestinali che li hanno messi a dura prova sui campi arroventati di Melbourne. Dall'altra parte del mondo fa caldo e c'è umidità, e andare in campo in queste condizioni è complicato anche per tennisti superallenati. A Darderi, nella notte contro il cileno Cristian Garin, è andata meglio di Cobolli: l'azzurro, che al secondo turno affronterà l'argentino Sebastian Baez (e negli ottavi di finale potrebbe incrociare Sinner), ha fatto in tempo a finire la sua partita, ma dopo il match point è corso in bagno anticipando la classica stretta di mano a rete andando dall'altra parte del campo ad abbracciare l'avversario appena battuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Da Darderi a Cobolli a Gaston: così un virus intestinale sta mettendo ko i giocatori a Melbourne

Influenza K, sintomi e diffusione del virus che sta mettendo koL'influenza K sta causando preoccupazione a livello globale, con un rapido aumento dei casi dall'agosto 2025 secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti PaoliniAl Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Da Sinner a Cobolli, da Musetti a Berrettini e Cinà: ecco quando giocano. Il programma 2026 dei tennisti azzurri; Non solo Sinner e Musetti: vi mostriamo perché l'Italia è la migliore nazione del mondo; Australian Open 2026, Darderi vince di corsa: l’incredibile fuga in bagno dopo il match-point - VIDEO; Australian Open 2026: Darderi come Cobolli, lotta con lo stomaco.

Australian Open 2026, da Moutet e Fonseca a Sinner e Alcaraz: la guida alle 32 teste di serieTennis - Australian Open | Quattro italiani, con Musetti, Cobolli e Darderi a fare compagnia a Jannik. Ai raggi X, con pronostici e statistiche, i migliori del primo Slam della stagione ... ubitennis.com

Da Darderi a Cobolli a Gaston: così un virus intestinale sta mettendo ko i giocatori a MelbourneProblemi intestinali per diversi giocatori: sconfitti non solo dall'avversario, ma anche dal caldo e da un regolamento che impedisce l'accesso immediato alla toilette ... msn.com

AUSTRALIAN OPEN NEL SEGNO DEL CAGOTTO! DOPO I PROBLEMI ALLO STOMACO DI COBOLLI ANCHE DARDERI x.com

TRE VITTORIE AZZURRE Lorenzo Musetti ha iniziato male la sua partita ma ha poi approfittato del ritiro di Collignon, il belga ha accusato problemi fisici. Anche Luciano Darderi ha avuto i suoi problemi, intestinali come Cobolli, ma è riuscito a battere il ci - facebook.com facebook