Da Bugno a Cassina Fiato sospeso per l’ultimo tedoforo

In attesa dell’arrivo della fiamma olimpica in Brianza e Monza, cresce l’attenzione sui possibili tedofori e su chi avrà il compito di accendere il braciere. La tradizione dei giochi si avvicina, suscitando interesse e curiosità tra gli appassionati e la comunità locale. Un momento che rappresenta un importante simbolo di unità e celebrazione, con l’intera regione pronta ad accoglierla con entusiasmo.

In attesa della fiamma olimpica in Brianza e a Monza, è già partito il toto-nomi sui possibili tedofori e su chi accenderà il braciere. In Comune, per ora, vige il massimo riserbo. Le raccomandazioni arrivate dagli organizzatori parlano di privacy e sorpresa che vanno preservate fino all'ultimo. Sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, da oltre un mese e mezzo, per la 59esima tappa campeggiano quattro nomi di peso: Paolo Nespoli, celebre astronauta di Verano Brianza; Filippo Tortu, velocista di Carate, primo italiano sotto i 10 secondi nei 100 metri e oro olimpico alla staffetta di Tokyo; Arianna Errigo, nata a Monza e cresciuta a Muggiò, icona mondiale del fioretto (con medaglie olimpiche, mondiali ed europee) e portabandiera azzurra a Parigi 2024, e infine la milanese Diana Bianchedi, schermitrice plurimedagliata.

