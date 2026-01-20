cure prosegue la fuga di pazienti campani nelle strutture del nord

La crescente migrazione di pazienti campani verso strutture sanitarie del Nord evidenzia le difficoltà economiche e organizzative della sanità in Campania. La crisi finanziaria, che pesa sui bilanci regionali, contribuisce a questa tendenza, segnalando la necessità di interventi mirati per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi locali.

La voragine finanziaria che grava come un macigno sui conti della sanità campana e che resta uno dei punti critici e pregiudizievoli rispetto all’uscita della Regione dal piano di rientro non accenna a ridursi. I dati del ministero della Salute e di Agenas lo confermano e certificano il volume di spesa oltre 280 milioni l’anno, denaro pubblico che finisce nelle casse delle Regioni del Nord. Se Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto confermano la loro attrattività, diverse regioni del Centro-Sud continuano a registrare saldi ampiamente negativi, segnale di un significativo esodo di pazienti verso territori percepiti come più efficienti o più specializzati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Inrca, nel 2024 migliora la qualità delle cure nelle strutture marchigianeNel 2024, i dati del Programma nazionale esiti (Pne) evidenziano un significativo miglioramento della qualità delle cure nelle strutture Inrca delle Marche, contribuendo a rafforzare la fiducia nei servizi sanitari della regione.

