Cultura | Tidei Iv Lazio candidatura Tarquinia a Capitale italiana elemento di rilievo

Tarquinia entra nella corsa per diventare Capitale italiana della Cultura 2028, selezionata dal Ministero della Cultura nella shortlist ufficiale. Questa candidatura rappresenta un riconoscimento importante per il patrimonio storico e culturale del territorio, contribuendo a valorizzare la città e il Lazio. Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale, sottolinea l'importanza di questa opportunità per il rilancio culturale e turistico di Tarquinia.

L'inserimento di Tarquinia nella shortlist del Ministero della Cultura per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 "è una notizia bellissima e di grande rilievo per tutto il territorio", dichiara la capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei. "Si tratta di un risultato che dimostra la solidità e la credibilità della candidatura, ma soprattutto la forza della rete dei comuni dell'Etruria meridionale che hanno scelto di lavorare insieme, costruendo un progetto condiviso e di visione. Un lavoro corale che rappresenta un valore aggiunto decisivo e che distingue questa candidatura per qualità e capacità di fare sistema – aggiunge Tidei -.

