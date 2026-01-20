Cultura il sindaco di Tarquinia | Grande orgoglio essere tra finaliste Capitale italiana 2028

Il sindaco di Tarquinia ha espresso soddisfazione per essere tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, annunciato dal Ministero della Cultura. Questa selezione rappresenta un riconoscimento importante per la città, che si prepara a valorizzare il proprio patrimonio culturale e storico. La candidatura di Tarquinia testimonia l’impegno nel promuovere e tutelare il patrimonio culturale locale, contribuendo allo sviluppo culturale e turistico del territorio.

(Adnkronos) – Il ministero della Cultura ha reso nota la lista delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Tra queste compare Tarquinia, candidata insieme agli altri Comuni della Destination Management Organization Etruskey (Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tolfa). A questo attesissimo risultato, accolto con entusiasmo da tutto il territorio, si è arrivati con il dossier dal titolo 'La cultura è volo', un progetto che mette al centro il valore del patrimonio etrusco come leva per lo sviluppo culturale, economico e sociale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tarquinia tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028Tarquinia si distingue tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028.

Capitale italiana della Cultura 2028, c’è anche Sarzana tra le dieci finalisteLa città di Sarzana, in provincia della Spezia, è tra le dieci finaliste candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2028.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, Marsilio: Riconoscimento frutto di un lungimirante investimento sulla cultura; Inaugurata L’Aquila Capitale della Cultura 2026; Cultura, Genova protagonista alla prima riunione 2026 dei siti storici Grimaldi d’Italia; Teatro Rossini, Biancani e Vimini: La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro è la prima a cogliere l’opportunità dell’Art Bonus per sostenerci nel recupero del Teatro Rossini.

Bacoli esclusa dalle finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028, il sindaco Josi Della Ragione: «Noi ce l'abbiamo messa tutta»Bacoli non sarà tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. A comunicarlo, con un lungo e sentito post Facebook, è stato ... msn.com

Gravina tra le finaliste a Capitale della Cultura. Il Sindaco un traguardo che ci inorgoglisceGrande soddisfazione è stata espressa a caldo dal sindaco di Gravina Fedele Lagreca: L’ingresso in short list fra le 10 città finaliste e’ una notizia – considerata inaspettata da molti – per la qual ... trmtv.it

Presentata in municipio - presenti il sindaco Fabio Roccuzzo e l'assessore comunale alla Cultura, Claudio Lo Monaco - l'undicesima edizione del , componente distintiva del patrimonio storico e culturale di Caltagiro - facebook.com facebook