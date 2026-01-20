Cucinasorriso settimana di eventi per i due anni

Cucinasorriso festeggia il suo secondo anniversario con una settimana di eventi dedicati alla comunità. Dopo aver avviato la propria attività a Cervia, nel gennaio 2024, ha iniziato a offrire circa 150 pasti al giorno, promuovendo la cucina popolare e l’inclusione. Un percorso che continua a crescere, mantenendo l’obiettivo di condividere momenti di convivialità e solidarietà con chi cerca un confronto autentico e semplice.

Una settimana di eventi per celebrare il secondo compleanno di Cucinasorriso. Forti delle esperienze maturate a Cervia, nel gennaio 2024 è stata inaugurata la storia della cucina popolare, che oggi serve quotidianamente circa 150 pasti, offrendo accoglienza a chi desidera condividere la convivialità di un pranzo. Cucinasorriso è parte integrante del percorso sociale e culturale promosso dal progetto Cervia Social Food, coordinato dalla cooperativa San Vitale, che coinvolge attualmente oltre 100 volontari. Il secondo compleanno della cucina popolare rappresenta quindi l’opportunità di costruire momenti di riflessione e di incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

