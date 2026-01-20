Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato l’intenzione di assumere 24 nuovi collaboratori e di aumentare le indennità per il personale, con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro nel 2026. Questa iniziativa risponde alle esigenze di un contesto geopolitico considerato instabile, e mira a rafforzare le capacità operative del settore difensivo italiano.

Il ministro della Difesa Crosetto ha chiesto l'aumento dell'indennità per il personale e 24 collaboratori nuovi che passerebbero da 136 a 160 per un'operazione dal costo totale di €1,2mln per il 2026 Nel pieno di uno scenario geopolitico definito instabile, il ministero della Difesa avvia un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crosetto si allarga e chiede 24 collaboratori nuovi e aumento indennità per un totale di €1,2mln: "Lo richiede lo scenario internazionale"

Crosetto si allarga e chiede 24 collaboratori nuovi e aumento indennità per un totale di €1,2mln: "Lo richiede lo scenario internazionale"Il Ministero della Difesa ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di collaboratori, passando da 136 a 160, e di incrementare le indennità per il personale, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro nel 2026.

Crosetto: “Lo scenario a Gaza è peggio dell’Afghanistan”Durante il vertice NATO a Novo Selo, il Ministro Crosetto ha evidenziato come la situazione a Gaza sia più critica rispetto a quella dell’Afghanistan, sottolineando i rischi associati al coinvolgimento italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: IL GIUDIZIO DI PARIDE: LE NOTIZIE DEL 20 GENNAIO 2026; Groenlandia, Crosetto 'bacchetta' Borghi: Non si festeggia per indebolimento economico Paesi alleati; Groenlandia, la Lega irride Francia, Germania e Regno Unito; 20 Gennaio: è morto Valentino, la lettera di Trump, la risposta di Oslo, tensione Usa - Ue.

Artico, Crosetto: La Russia sposterà lì le sue risorse militari. I 15 soldati mandati dall’Ue in Groenlandia? Una barzellettaIl ministro della Difesa critica le missioni europee in Groenlandia e avverte sui piani russi nel nuovo pezzo di mondo ... ilfattoquotidiano.it

Dazi Trump, scontro nel governo: Crosetto gela la Lega, Festeggiare? Non è tifo da stadioGuido Crosetto critica l’esultanza sui dazi di Trump contro Francia e Germania, difende il dialogo tra alleati e avverte: l’Italia rischia in un mondo diviso e instabile. Nel suo intervento, Crosetto ... baritalianews.it

Crosetto si allarga e chiede 24 collaboratori nuovi e aumento indennità per un totale di €1,2mln: "Lo richiede lo scenario internazionale" x.com

Trump minaccia dazi contro i paesi che si opporranno all’annessione della Groenlandia. Il suo ambasciatore allarga gli obiettivi: prendiamo pure l’Islanda. Anche l’Italia ha un piano artico: lo scioglimento dei ghiacci è un’opportunità. Ma senza disturbare gli U - facebook.com facebook