Crollo della Lazio all’Olimpico | il Como vince 3-0 e vola al al sesto posto

Nel match dell’Olimpico, il Como ha conquistato una vittoria per 3-0 contro la Lazio, consolidando la propria posizione in classifica. La sconfitta mette in difficoltà i biancocelesti nella corsa europea, mentre i lombardi si avvicinano alle prime posizioni, rafforzando il proprio cammino stagionale.

AGI - La Lazio rischia di dover dire addio in anticipo all'Europa, mentre il Como rinsalda il proprio sesto posto, portandosi a sole due lunghezze dal quinto della Juventus. È questo il verdetto della sfida tra biancocelesti e lariani, valida per la 21esima giornata di Serie A e che ha visto gli uomini di Fabregas vincere per 3-0 a Roma. Una serata che doveva essere speciale per i padroni di casa, sia per la presenza dell'ex presidente Sergio Cragnotti in tribuna sia perché i neoacquisti Taylor e Ratkov giocavano la loro prima partita all'Olimpico, entrambi da titolari. Novità in attacco anche per Fabregas, che opta per il tridente leggero formato da Paz, Baturina e Rodriguez. 🔗 Leggi su Agi.it

