Crolla solaiomorto anziano di 88 anni

Nella frazione di Tuturano, a Brindisi, un incendio ha causato il crollo del solaio di una casa. Purtroppo, un uomo di 88 anni, disabile, è rimasto vittima dell’incidente. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle modalità dell’accaduto.

20.30 Un anziano disabile di 88 anni è morto dopo un incendio scoppiato nella sua casa a Tuturano,frazione di Brindisi,e che ha provocato il crollo del solaio. Anche la figlia 57enne dell'uomo si trovava nell'abitazione.E' stata lei a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi,ma per il padre non c'era più nulla da fare.La donna è poi stata trasportata in ospedale. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.Ancora da chiarire le cause dell'incendio e le circostanze esatte del decesso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scoppia un incendio e crolla il solaio della casa: morto anziano disabileUna tragedia si è verificata in Puglia, dove un incendio ha causato il crollo di parte del solaio di una casa.

Brindisi, solaio crolla dopo un incendio: si cerca un anzianoA Tuturano, in provincia di Brindisi, si è verificato un crollo parziale del solaio di un’abitazione a seguito di un incendio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crolla il solaio dopo un incendio in casa, trovato morto anzianoÈ stato trovato morto l'anziano che si trovava nell'abitazione a Tuturano, frazione di Brindisi, dove, dopo un incendio, si è verificato il crollo di parte del solaio intorno alle 13. ansa.it

Brindisi, solaio crolla dopo un incendio: morto anzianoA Tuturano (Brindisi) il solaio di un'abitazione è parzialmente crollato dopo un incendio in un appartamento. Un anziano di 88 anni con disabilità che era ... msn.com