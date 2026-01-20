Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus in tribunale la stoccata degli avvocati del calciatore | Il club ha violato la sua fiducia

Cristiano Ronaldo ha ottenuto una vittoria legale contro la Juventus, con i suoi avvocati che accusano il club di aver violato la sua fiducia e non aver rispettato gli accordi. La sentenza del tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, segnando un importante sviluppo nella controversia legale tra il calciatore e il club. Questa decisione evidenzia le tensioni e le questioni contrattuali ancora aperte tra le parti.

"La Juventus non ha rispettato i patti, violando la fiducia del campione portoghese". Suona così la stoccata degli avvocati di Cristiano Ronaldo, all'indomani della sentenza del tribunale del lavoro di Torino che ha respinto il ricorso del club bianconero sulla vicenda legale che coinvolge il.

