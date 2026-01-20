Crisi continua Sondaggi l’annuncio di Mentana | fuga di elettori dal partito

Il recente sondaggio sulle intenzioni di voto in Italia mostra una situazione di stabilità, senza variazioni significative rispetto alla settimana precedente. Non emergono cambiamenti rilevanti nel panorama politico, e l’attenzione rimane alta sulla dinamica degli elettori e sulle tendenze di consenso. Un quadro che invita alla riflessione sulla fase attuale e sulle possibili evoluzioni future nel contesto politico nazionale.

Il nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani fotografa una situazione di sostanziale stabilità, senza scossoni evidenti rispetto alla settimana precedente. La rilevazione, realizzata da Swg per il Tg La7, restituisce un quadro politico nel quale le principali forze restano ancorate alle proprie posizioni, con oscillazioni minime che però confermano alcune tendenze ormai consolidate. >> "La famiglia ha deciso così". Stefano De Martino, è il giorno dell'addio a papà Enrico: la scoperta sui funerali Al vertice della classifica si conferma Fratelli d'Italia, che mantiene il ruolo di primo partito del Paese.

