Cremona alcol a minorenni | quindici giorni di chiusura al Juliette e trenta alla Cdl

A Cremona, sono state adottate sanzioni amministrative nei confronti di locali che hanno somministrato alcol a minorenni. Il Juliette ha ricevuto una sospensione di quindici giorni, mentre la Centrale del Latte di Cremona dovrà chiudere per trenta giorni. Queste misure mirano a rafforzare il rispetto delle normative sulla vendita di alcol ai minori, garantendo un’attenzione maggiore alla tutela della sicurezza e della legalità nel territorio.

Altri quindici giorni di sospensione della licenza per il Juliette e trenta giorni per la Centrale del latte. Le due discoteche, entrambe a Cremona, sono state destinatarie di ulteriori provvedimenti da parte del Questore di Cremona, Carlo Ambra. I nuovi provvedimenti sono stati adottati d'urgenza in quanto il titolare del "Juliette" (già destinatario in passato di altri 2 provvedimenti ex art. 100 Tulps), nonostante le ultime prescrizioni imposte dal Questore, nella stessa giornata della notifica delle predette ordinanze sospensive (precisamente il 17 gennaio), ha pubblicato sul profilo Instagram della discoteca alcuni "post" e "storie" nelle quali, dopo aver stigmatizzato l'operato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, faceva presente che l'evento serale originariamente programmato al "Juliette" per la sera del 17 gennaio era stato spostato nel locale denominato "Centrale del Latte " rivolgendo un appello alle famiglie cremonesi di stare tranquille assicurandole sulla "asserita" massima professionalità da sempre dimostrata nella gestione della sicurezza durante gli eventi organizzati nelle discoteche.

