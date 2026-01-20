Crans-Montana ora il Viminale ordina più controlli nei locali | la direttiva ai prefetti

Recenti eventi a Crans-Montana hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici. In risposta, il Viminale ha emesso una direttiva ai prefetti, chiedendo un incremento dei controlli per garantire maggiore tutela e prevenzione. Questa misura mira a rafforzare le attività di vigilanza e a migliorare la sicurezza dei cittadini, mantenendo un approccio sobrio e pratico.

La tragedia di Crans-Montana ha inevitabilmente messo al centro del dibattito la questione della sicurezza nei locali, imponendo una riflessione anche sulla situazione in Italia. Ed è per questo che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva a tutti i prefetti per aumentare i controlli. «Intensificare al massimo l'attività di controllo sulle attività di intrattenimento». «Il nostro sistema di safety, come noto, imperniato su regole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grande affidabilità, costituendo un modello di riferimento anche all'estero» si legge nella nota del Viminale.

