Crans Montana | Moretti non era più gestore del Constellation dal 2024

A Crans Montana, le indagini sull'incendio al bar Le Constellation del Capodanno 2024 continuano a fare luce sui fatti. Si è scoperto che Moretti non gestiva più il locale dal 2024, aggiungendo un elemento importante alla vicenda giudiziaria. L'incidente ha causato 40 vittime e numerosi feriti, suscitando grande attenzione e approfondimenti sulle responsabilità e le circostanze dell’evento.

Nuovi dettagli emergono nella complessa vicenda giudiziaria legata all’incendio del bar Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Secondo i registri commerciali del Canton Vallese, Jacques Moretti non risultava più come gestore ufficiale dell’attività dal 7 febbraio 2024, da quella data era indicato soltanto come socio, mentre la moglie Jessica compariva come unica responsabile legale del locale al momento della tragedia. Questa distinzione formale non cambia automaticamente il quadro delle accuse penali, ma potrebbe avere conseguenze nei futuri profili di responsabilità civile, in particolare riguardo al risarcimento delle vittime e alla responsabilità diretta dei dirigenti di impresa secondo il diritto commerciale svizzero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

