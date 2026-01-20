Crans-Montana Le Figaro | Jacques Moretti non era più gestore del Constellation Oggi nuovo interrogatorio

A oltre due settimane dall’incendio che ha danneggiato il bar Le Constellation a Crans-Montana, l’indagine sulle cause e responsabilità prosegue, con possibili implicazioni sui risarcimenti. Recenti notizie indicano che Jacques Moretti non era più gestore del locale al momento dell’incidente. Oggi si svolge un nuovo interrogatorio, mentre le indagini continuano a chiarire le dinamiche dell’accaduto.

A più di due settimane dal devastante incendio che ha distrutto il bar Le Constellation di Crans-Montana, l’indagine sulle responsabilità potrebbe complicarsi, soprattutto a fini dei risarcimenti. Secondo un’inchiesta pubblicata dal Le Figaro, Jacques Moretti non era più ufficialmente direttore della società dal 7 febbraio 2024, data in cui era stato rimosso dai registri commerciali del Canton Vallese. Da quel momento era rimasto solo socio della società, mentre sua moglie Jessica veniva indicata come l’unica a gestire il locale al momento dell’incendio costato la vita a 40 persone, perlopiù giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

