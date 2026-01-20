Crans-Montana | l' autopsia su Galeppini Morto per asfissia

L'autopsia su Emanuele Galeppini ha chiarito le cause della sua morte, escludendo uno schiacciamento e le ustioni. I periti Sabina Strano Rossi, Fabio Di Giorgio e Antonio Oliva hanno confermato che il decesso è stato determinato da asfissia. I risultati preliminari forniscono elementi fondamentali per comprendere le circostanze di quanto accaduto a Crans-Montana.

Emanuele Galeppini non è morto per schiacciamento né per le ustioni. È questo il primo elemento emerso dall’autopsia svolta oggi dai periti Sabina Strano Rossi, Fabio Di Giorgio e Antonio Oliva. Secondo le prime risultanze, il giovane, una delle vittime della strage di Capodanno al locale Le.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana per asfissia, autopsia esclude schiacciamento e ustioniEmanuele Galeppini è deceduto a Crans-Montana per cause riconducibili all’asfissia.

Strage di Crans-Montana, l’autopsia rivela: “Emanuele Galeppini è morto per asfissia”L'autopsia di Emanuele Galeppini, sedicenne campione di golf di Genova e una delle sei vittime della strage di Crans-Montana, ha confermato che la causa della morte è stata l'asfissia.

