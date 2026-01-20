A Crans-Montana, l'autopsia su Emanuele Galeppini ha evidenziato che la causa della morte è stata l'asfissia. Non sono stati riscontrati segni di schiacciamento o ustioni, e sono in corso ulteriori analisi per comprendere il mix di fumi respirati. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf genovese coinvolto nella strage di Crans-Montana, è morto per asfissia e non per schiacciamento o per le ustioni. È quanto emerge dall'autopsia e dalla tac eseguite tra lunedì e martedì dai periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva. I tre esperti sono stati nominati dalla Procura di Roma che ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio colposo. Erano stati i pm capitolini a disporre l'autopsia sui corpi di tutti i ragazzi italiani, morti la notte di Capodanno, dopo che i colleghi svizzeri non avevano ritenuto necessaria l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, l'autopsia: Emanuele Galeppini è morto per asfissia

Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana per asfissia, autopsia esclude schiacciamento e ustioniEmanuele Galeppini è deceduto a Crans-Montana per cause riconducibili all’asfissia.

Strage di Crans-Montana, l’autopsia rivela: “Emanuele Galeppini è morto per asfissia”L'autopsia di Emanuele Galeppini, sedicenne campione di golf di Genova e una delle sei vittime della strage di Crans-Montana, ha confermato che la causa della morte è stata l'asfissia.

