Crans-Montana l’amico di Jacques Moretti ha pagato | Pronto a lasciare il carcere La cauzione versata anche per la moglie

Crans-Montana, 2023. Jacques Moretti, comproprietario del bar Le Constellation coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, potrebbe presto uscire dal carcere. L’amico di Moretti ha pagato la cauzione, che comprende anche la condanna per la moglie. La vicenda si trova ora nella fase finale delle procedure legali, mentre si attendono eventuali sviluppi sul caso.

Jacques Moretti, comproprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro del devastante incendio che nella notte di Capodanno ha causato la morte di 40 persone, potrebbe presto tornare in libertà. L’uomo avrebbe infatti raccolto i 200 mila franchi svizzeri (circa 215 mila euro) richiesti dalla giustizia elvetica come cauzione per la sua scarcerazione. Secondo quanto appreso da France info da una fonte vicina al dossier, l’avvocato di Moretti ha confermato che il suo assistito è in grado di versare la somma richiesta. Una cauzione dello stesso importo sarebbe stata raccolta anche per la moglie Jessica, sottoposta ad alcune misure cautelari come l’obbligo di firma e il divieto di espatrio.🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, un "caro amico" pronto a pagare la cauzione di Moretti: «Jacques non ha redditi». Il benefattore anonimo

Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchi

