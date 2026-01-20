Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, si trovano a gestire ipoteche per circa 4,5 milioni di euro, con meno di 500 euro in banca. La loro situazione finanziaria riflette le difficoltà di alcuni imprenditori nel settore della ristorazione, tra debiti elevati e risorse limitate. Questo caso evidenzia le sfide legate alla gestione di attività commerciali in un contesto economico complesso.

Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale teatro della strage di Crans-Montana, avrebbero sul conto meno 500 euro. A svelarlo sono state diverse inchieste di quotidiani francesi e svizzeri. Secondo quanto accertato, il patrimonio della coppia sarebbe gravato da pesanti ipoteche, per un valore di circa 4,5 milioni di euro. Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti e la cauzione Il patrimonio di Jacques e Jessica Moretti I debiti contratti da Jacques e Jessica Moretti Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti e la cauzione Uno status, quello di persone sostanzialmente indebitate pesantemente, che ha portato i giudici a fissare una cauzione relativamente bassa (poco più di 400mila franchi) per la cauzione di Jacques e Jessica Moretti.

Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta liberaA Crans-Montana, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, è stato arrestato dopo l'interrogatorio, mentre sua moglie Jessica è rimasta libera.

Crans-Montana, Jacques Moretti non era il gestore del locale: “Adesso rischia la moglie Jessica”La vicenda giudiziaria relativa alla strage di Capodanno a Crans-Montana si approfondisce con nuovi elementi che potrebbero modificare le responsabilità.

