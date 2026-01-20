Crans-Montana il caso di Emanuele Galeppini | morto per asfissia ma non si ancora dove

Emanuele Galeppini, 16 anni e promettente golfista di Genova, è deceduto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. La causa della morte, confermata, è l’asfissia provocata dai fumi tossici dell’incendio nel bar Le Constellation. La famiglia chiede ancora chiarimenti sulle circostanze dell’accaduto, mentre le autorità indagano per ricostruire l’accaduto e fare luce sulla tragedia.

La famiglia, da giorni, chiedeva di sapere e capire. È stato confermato che Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf genovese coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è morto per asfissia, causata dai fumi tossici sprigionati dall’incendio che ha devastato il bar Le Constellation. Nonostante inizialmente si fosse ipotizzato un decesso per schiacciamento o per ustioni, l’autopsia ha escluso entrambe queste ipotesi. Il corpo di Galeppini, infatti, non presentava segni di ustioni, ma solo alcune escoriazioni. I periti nominati dalla Procura di Roma, i medici legali Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva, hanno effettuato l’autopsia a Roma tra il 19 e il 20 gennaio, alla quale ha preso parte anche la consulente della famiglia, la dottoressa Francesca Fossati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

