Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Jessica e Jacques Moretti avrebbero considerato l’ipotesi di trasferirsi all’estero. La notizia si basa su una lettera inviata alla Procura del Canton Vallese dall’avvocata della parte civile, Nina Fournier. La vicenda riguarda le eventuali intenzioni dei Moretti di lasciare la Svizzera, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche di questa possibile fuga.

Jessica e Jacques Moretti avrebbero valutato l’ipotesi di una fuga all’estero. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, citando una lettera inviata alla Procura del Canton Vallese dall’avvocata della parte civile Nina Fournier. Nel documento la legale afferma di aver appreso che, in relazione al rischio di fuga indicato come motivo della detenzione di Jacques Moretti, sarebbe stato contattato un operatore di aviazione privata per preparare un’ eventuale evasione. L’avvocata chiede quindi l’apertura di accertamenti per stabilire quale compagnia aerea sia stata avvicinata dai gestori del bar coinvolti nella vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, i Moretti avrebbero pianificato la fuga all’estero

Crans-Montana, per i Moretti è finita? "Come hanno rallentato la fuga"Crans-Montana sembra segnare una svolta nella vicenda dei Moretti, con nuove accuse che potrebbero modificare il quadro dell’indagine sulla strage di Capodanno al “Le Constellation”.

Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio»A Crans-Montana, nel Cantone Vallese, Jessica Moretti e il marito Jacques Moretti sono stati formalmente indagati in relazione alla tragedia di Capodanno presso il bar-discoteca Le Constellation.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Crans Montana, i Moretti e il patrimonio: Bentley da 320mila euro, la villa (da 500 mq) comprata cash e i ristoranti; Crans-Montana, gli altri guai dei Moretti. Comprarono una Maserati con i fondi per il Covid; Crans-Montana, parlano gli avvocati dei coniugi Moretti; Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti. 'L'Italia parte civile'.

Strage di Crans-Montana, gli avvocati dei coniugi Moretti: «Jessica è uscita di corsa dal locale solo per allertare i vigili del fuoco» - I legali dei proprietari di Le Constellation contestano molti punti della ricostruzione della serata e sembravo voler portare altrove parte delle colpe ... vanityfair.it

Crans-Montana, nuovo interrogatorio per i Moretti. L’ambasciatore italiano: Nessuna pressione sulla Procura - L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado respinge l'accusa di aver esercitato pressioni sulla Procura per stringere il cerchio intorno ai Moretti: L’incontro ... fanpage.it

I proprietari del locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si presentano separatamente in tribunale a Sion per essere nuovamente interrogati dai giudici del Canton Vallese facebook

Crans-Montana, caos sulle indagini. La famiglia di Chiara Costanzo accusa la procura svizzera: «Autopsie superficiali» x.com