Crans-Montana dai documenti la scoperta su Jacques Moretti | ora è la moglie Jessica a rischiare

Dai registri di commercio del Canton Vallese emerge un dettaglio importante riguardo a Jacques Moretti, coinvolto nell’indagine sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Ora, è la moglie Jessica a essere sotto scrutinio, evidenziando nuovi elementi che potrebbero influenzare le indagini. La scoperta si inserisce in un quadro ancora in evoluzione, che rimane di grande interesse per le autorità e l’opinione pubblica.

Dai registri di commercio del Canton Vallese emerge un dettaglio che potrebbe incidere in modo significativo sull’inchiesta per l’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone. Jacques Moretti non risultava più, almeno dal 2024, il gestore formale dei locali riconducibili alla coppia. L’unica figura indicata come responsabile delle attività è la moglie, Jessica Maric. Un elemento che, alla luce dell’indagine penale in corso, apre a scenari finora rimasti sullo sfondo. La circostanza è al centro degli accertamenti avviati dalla procura vallesana e potrebbe contribuire a separare le posizioni dei due coniugi qualora si arrivasse a un processo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

