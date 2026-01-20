Crans-Montana come è morto Emanuele Galeppini | l' autopsia

Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf di 16 anni di Genova, è deceduto nel locale Le Constellation a Crans-Montana. Secondo i risultati dell’autopsia, la causa della morte sarebbe stata un’asfissia. La notizia ha suscitato tristezza e attenzione sulla vicenda, ancora sotto approfondimento.

Emanuele Galeppini, il 16enne genovese e promessa del golf che ha perso la vita nel locale Le Constellation di Crans-Montana, sarebbe deceduto per asfissia. Questo il risultato che sarebbe emerso dalle tac e dall’autopsia affidata dalla Procura di Roma ai consulenti Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva. Il ragazzo, che dall'infanzia viveva a Dubai, avrebbe perso la vita dopo aver respirato i fumi tossici all'interno del bar andato a fuoco la notte di Capodanno. Quaranta le vittime, di cui molti giovani, e oltre 100 i feriti. Gli accertamenti sulla morte del ragazzo erano stati chiesti dai genitori Edoardo e Beatrice tramite i propri legali Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik, i quali avevano dichiarato: "Non c’è traccia di ustione sul corpo di Emanuele, non sappiamo neanche se è stato trovato fuori o dentro il locale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Crans-Montana, a Genova l'ultimo saluto ad Emanuele Galeppini. Il silenzio all'arrivo del feretro

