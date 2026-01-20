Crans-Montana autopsie sotto accusa | Superficiali quelle fatte in Svizzera

Domani a Milano inizieranno le autopsie sui giovani italiani deceduti a Crans-Montana durante il Capodanno. Le autorità svizzere sono state criticate per aver effettuato esami ritenuti troppo superficiali. L’esame dei corpi rappresenta un passaggio fondamentale per chiarire le cause della tragedia e fare luce su eventuali responsabilità.

Milano – Domani mattina, a Milano, inizieranno le autopsie sui corpi dei ragazzi italiani rientrati dopo la tragedia che si è consumata a Capodanno nel locale Le Constellation, di Crans Montana. Saranno esami autoptici molto approfonditi e particolareggiati perché la relazione finale dei medici legali sarà fondamentale su vari fronti, darà risposte in più sulla dinamica della tragedia, sul tempo in cui è avvenuta la morte, può offrire spunti investigativi nuovi ed è utile anche ai fini civilistici. Lo spiega bene l’avvocato Vinicio Nardo che assieme al collega Alfredo Zampogna assiste i familiari di Chiara Costanzo, la studentessa milanese morta nel rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

