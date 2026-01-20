In occasione del Giorno della memoria, lunedì 26 gennaio alle 20.45, l’aula magna della scuola media Luigi Varoli di Cotignola ospiterà lo spettacolo

In occasione del Giorno della memoria, lunedì 26 gennaio alle 20.45, l’aula magna della scuola media Luigi Varoli di Cotignola ospiterà lo spettacolo ’Radici’ di Antonio Anzilotti De Nitto, un’opera che si interroga sulla forza vitale della memoria e sulle radici che legano alla storia. L’evento, organizzato dal Comune di Cotignola, si inserisce nel calendario delle commemorazioni del 27 gennaio, data simbolo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. ’Radici’ diventa una metafora delle storie sepolte e dei destini spezzati, capaci di riemergere e provocare i loro effetti ancora oggi, grazie alla forza vitale che deriva dal loro essere diverse dalle altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cotignola: lo spettacolo ’Radici’ per il Giorno della memoria

Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.

Leggi anche: Lo spettacolo 'Mors'- Wolf Spider – Dittico delle Radici al Teatro Piccinni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cotignola: lo spettacolo «Radici» in scena per il Giorno della memoria - 45, l’aula magna della scuola media «Luigi Varoli» di Cotignola ospiterà lo spettacolo «Radici» di Antonio Anzilotti De Nitto, un’opera ... ravenna24ore.it